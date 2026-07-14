om a eliminação da França, Brasil e Alemanha se mantém como as únicas seleções a chegarem a três finais consecutivas na Copa do Mundo.

A França tinha a chance de chegar a mais uma final, mas foi derrotada pela Espanha nesta terça-feira (14). A seleção comandada pelo técnico Didier Deschamps foi campeã em 2018 e vice em 2022.

Alemanha foi a primeira a atingir o feito. Em 1982 e 1986, os alemães ficaram com o vice para Itália e Argentina, respectivamente. Depois de bater na trave duas vezes, o título veio em 1990, com troco para cima dos argentinos.