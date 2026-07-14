Didier Deschamps lamentou a jornada de pouca inspiração de seus comandados na derrota por 2 a 0 da França para a Espanha, nas semifinais da Copa do Mundo. De saída da equipe no sábado (13), quando participará da disputa pelo terceiro lugar do torneio, o técnico procurou valorizar as boas memórias de 14 anos de trabalho, sem esconder a frustração no fim da linha.

"Nós ficamos abaixo de nossos padrões, com mais erros técnicos do que o comum. Deveríamos ter sido mais perigosos e tornado as coisas mais difíceis. Deveríamos estar nos 100% de nosso nível técnico e físico. Infelizmente, não foi possível. Então, estamos extremamente desapontados", afirmou.

O treinador, em seguida, teve o cuidado de enaltecer o trabalho do rival antes de retomar a lamentação pelos erros franceses. "Isto é o futebol de alto nível. Eles fecharam bem os espaços, são muito bem para ler trajetórias, impedir a transição. Quando você está em um nível abaixo, não consegue sair. Não achamos a chave para destravar nosso potencial."