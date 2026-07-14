CBF define Copa América e 1º lugar das Eliminatórias como metas
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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou nesta terça-feira (14) as metas estabelecidas para a seleção brasileira para o ciclo até a disputa da Copa do Mundo de 2030. No período, a entidade espera que a equipe vença a Copa América de 2028 e conquiste o título das Eliminatórias.
A 49ª edição da Copa América ainda não tem sua sede definida. O classificatório sul-americano para o próximo Mundial também vive uma indefinição já que Argentina, Uruguai e Paraguai estão classificados como países-sede de um jogo do torneio cada um. Espanha, Portugal e Marrocos vão concentrar a maior parte das partidas.
Em meio a essas indefinições, os objetivos da seleção brasileira foram divulgados durante uma reunião de balanço, com a presença dos vice-presidentes da CBF, dos diretores de cada departamento e dos presidentes das federações estaduais, em encontro que ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Na abertura do evento, o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro, Samir Xaud, reafirmou sua decepção com a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026, após a queda nas oitavas de final, com a derrota para a Noruega, por 2 a 1.
"Claro que esperávamos um resultado mais positivo", disse ele, antes de ponderar os aspectos positivos que observou no trabalho feito pela diretoria responsável pela seleção masculina, principalmente com o que ele descreveu como "integração entre as categorias de base".
De acordo com a CBF, 23 dos 26 convocados para o Mundial deste ano tiveram passagem por equipes de base da seleção.
Para a próxima Copa, a entidade também espera um ciclo mais tranquilo com a manutenção da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti. Antes do Mundial deste ano, na América do Norte, o técnico italiano teve 13 meses de trabalho à frente da equipe.
Desde a disputa da edição realizada no Qatar, a seleção brasileira viveu um período de constantes crises, embaladas por mudanças em seu comando técnico e à sombra da crise institucional da entidade.
Também no encontro desta terça, Xaud afirmou que as atenções da entidade agora serão voltadas para a preparação da seleção brasileira feminina antes da disputa da Copa do Mundo de 2027, com o Brasil como sede.
"Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030", afirmou.
A Copa do Mundo Feminina será disputada de 24 de junho a 25 de julho.