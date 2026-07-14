A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apresentou nesta terça-feira (14) as metas estabelecidas para a seleção brasileira para o ciclo até a disputa da Copa do Mundo de 2030. No período, a entidade espera que a equipe vença a Copa América de 2028 e conquiste o título das Eliminatórias.

A 49ª edição da Copa América ainda não tem sua sede definida. O classificatório sul-americano para o próximo Mundial também vive uma indefinição já que Argentina, Uruguai e Paraguai estão classificados como países-sede de um jogo do torneio cada um. Espanha, Portugal e Marrocos vão concentrar a maior parte das partidas.

Em meio a essas indefinições, os objetivos da seleção brasileira foram divulgados durante uma reunião de balanço, com a presença dos vice-presidentes da CBF, dos diretores de cada departamento e dos presidentes das federações estaduais, em encontro que ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro.