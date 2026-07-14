FUTEBOL
Palmeiras encaminha venda de Naves para o Necaxa, do México
Por Flavio Latif e César Luis Merlo | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Kaiky Naves para o Necaxa, do México.
A reportagem apurou que o zagueiro vai assinar contrato por quatro anos com o clube mexicano. Os valores do acordo não foram revelados.
O jogador de 24 anos teria pouco espaço no elenco do Palmeiras. Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs (além de Benedetti e Koné, que fazem parte do grupo de apoio da base ao profissional)
Naves disputou a última temporada no Alverca, de Portugal, e foi titular absoluto da equipe: 34 jogos disputados na temporada, e todos eles como titular, além de três gols marcados. O Alverca terminou o Campeonato Português na 11ª posição com 39 pontos e não correu riscos de rebaixamento.