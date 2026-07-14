O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Kaiky Naves para o Necaxa, do México.

A reportagem apurou que o zagueiro vai assinar contrato por quatro anos com o clube mexicano. Os valores do acordo não foram revelados.

O jogador de 24 anos teria pouco espaço no elenco do Palmeiras. Abel Ferreira tem à disposição Gustavo Gómez, Murilo, Barboza e Bruno Fuchs (além de Benedetti e Koné, que fazem parte do grupo de apoio da base ao profissional)