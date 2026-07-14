A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (14) o concurso 3031 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$ 24.158.890,40. Acumulado, ele havia sido estimado em R$ 25 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.