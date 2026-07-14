A crônica esportiva diz que essa é a Copa do Mundo dos protagonistas, porém, com a maior parte dos jogos transmitida online, há um "protagonista moral" na internet, sobretudo de quem assiste pelo YouTube: o cientista da computação mineiro João Gustavo França, 22, que criou uma extensão para navegador que reduz parte do atraso das transmissões em até 80%.

João Gustavo França criou a ZeroDelay, uma extensão para navegador que reduz o atraso nas transmissões ao vivo do YouTube. Após instalá-la em um navegador e iniciar a reprodução de um vídeo ao vivo, a extensão adianta a reprodução para que ela fique o mais próximo possível da transmissão ao vivo.

"O ZeroDelay acelera de leve a reprodução, só o suficiente para 'encostar' no ao vivo. Depois, volta para a velocidade normal. Ele só age quando você está atrás", escreveu França, em explicação sobre a extensão no X.