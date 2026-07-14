Conheça a ZeroDelay, que reduz atraso de jogos da Copa no YouTube
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A crônica esportiva diz que essa é a Copa do Mundo dos protagonistas, porém, com a maior parte dos jogos transmitida online, há um "protagonista moral" na internet, sobretudo de quem assiste pelo YouTube: o cientista da computação mineiro João Gustavo França, 22, que criou uma extensão para navegador que reduz parte do atraso das transmissões em até 80%.
João Gustavo França criou a ZeroDelay, uma extensão para navegador que reduz o atraso nas transmissões ao vivo do YouTube. Após instalá-la em um navegador e iniciar a reprodução de um vídeo ao vivo, a extensão adianta a reprodução para que ela fique o mais próximo possível da transmissão ao vivo.
"O ZeroDelay acelera de leve a reprodução, só o suficiente para 'encostar' no ao vivo. Depois, volta para a velocidade normal. Ele só age quando você está atrás", escreveu França, em explicação sobre a extensão no X.
Essa aceleração é bem suave e não chega a atrapalhar a experiência de assistir a um jogo. Em testes da reportagem, a extensão fica acelerando e reduzindo, sem atropelar o conteúdo. Vez ou outra, a voz do narrador ficava levemente distorcida pela variação de velocidade, mas sem comprometer a transmissão. Durante jogos da Copa, a CazéTV poderia ter atraso de até 30 segundos na qualidade 4K; com a ferramenta, o atraso cai para cerca de dez segundos.
O assunto "atraso" ganhou protagonismo nesta Copa. Com a transmissão pela internet, naturalmente há uma demora devido ao "buffer" , uma área de memória temporária usada para garantir a estabilidade do vídeo. As TVs tradicionais, como TV Globo e SBT, com direitos de transmissão de menos jogos, começaram a fazer campanhas para que as pessoas comprassem antenas para não ouvir o vizinho gritar gol antes, em uma crítica à CazéTV, que tem os direitos de transmissão de quase todos os jogos do campeonato.
França levou cerca de duas semanas para desenvolver o ZeroDelay. Ele começou em 11 de junho e lançou a extensão para o Chrome em 30 de junho. Nos dias seguintes, adaptou o código para outros navegadores e lançou versões para Firefox, Edge e Safari.
Atualmente, a extensão tem mais de 200 mil usuários ativos. De acordo com França, apenas a loja do Chrome (Chrome Web Store) exibe para ele o número de usuários do ZeroDelay. No Firefox, diz, há registro de 1.058 usuários semanais.
O complemento tem dado dinheiro? Não. "Deu para algumas boas cervejas", disse rindo. "A maior parte da receita veio de pequenas doações (o ZeroDelay é gratuito). Não fiz um levantamento, mas não superou a casa de centenas de reais", afirmou.
Enquanto as plataformas não adotam mecanismos para reduzir o atraso em transmissões pela internet, a extensão é uma boa 'gambiarra'. A CazéTV já anunciou a compra de vários torneios de futebol, como LaLiga (Campeonato Espanhol) e Premier League (Campeonato Inglês), além de partidas do Brasileirão. Talvez seu vizinho grite gol antes de você, mas a diferença não será tão grande quanto antes.