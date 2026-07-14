O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, 47, desafiou publicamente o Vaticano após ser declarado excomungado por aderir à FSSPX (Fraternidade Sacerdotal São Pio 10). Mesmo após a punição, ele afirmou que continuará celebrando missas diariamente em uma capela de Ceilândia (DF) e disse não reconhecer a validade da decisão.

Françoá Rodrigues Figueiredo Costa é conhecido pela atuação acadêmica dentro da Igreja Católica. Padre desde 2004, construiu carreira como professor de teologia, dirigiu uma faculdade católica e publicou livros sobre espiritualidade e doutrina.

Natural de Redenção do Gurguéia (PI), nasceu em 1979 e foi ordenado sacerdote pela Diocese de Anápolis (GO). É bacharel em filosofia, licenciado em estudos eclesiásticos e doutor em teologia sistemática pela Universidade de Navarra, na Espanha, uma das instituições mais prestigiadas do mundo católico.