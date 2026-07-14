Quem é o padre brasileiro que desafia Vaticano após excomunhão
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O padre Françoá Rodrigues Figueiredo Costa, 47, desafiou publicamente o Vaticano após ser declarado excomungado por aderir à FSSPX (Fraternidade Sacerdotal São Pio 10). Mesmo após a punição, ele afirmou que continuará celebrando missas diariamente em uma capela de Ceilândia (DF) e disse não reconhecer a validade da decisão.
Françoá Rodrigues Figueiredo Costa é conhecido pela atuação acadêmica dentro da Igreja Católica. Padre desde 2004, construiu carreira como professor de teologia, dirigiu uma faculdade católica e publicou livros sobre espiritualidade e doutrina.
Natural de Redenção do Gurguéia (PI), nasceu em 1979 e foi ordenado sacerdote pela Diocese de Anápolis (GO). É bacharel em filosofia, licenciado em estudos eclesiásticos e doutor em teologia sistemática pela Universidade de Navarra, na Espanha, uma das instituições mais prestigiadas do mundo católico.
Ao longo da carreira, lecionou teologia sistemática, ocupou cargos de direção na Faculdade Católica de Anápolis e atuou em paróquias de Goiás e do Distrito Federal. Também escreveu livros voltados à formação religiosa e, durante anos, produziu conteúdos sobre espiritualidade para fiéis pela internet.
Nos últimos anos, passou a se aproximar da FSSPX (Fraternidade Sacerdotal São Pio 10). O grupo tradicionalista foi fundado pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre e rejeita parte das reformas implementadas pela Igreja após o Concílio Vaticano 2º.
Segundo a Arquidiocese de Brasília, Françoá comunicou oficialmente sua adesão à fraternidade em abril de 2025. Desde então, assumiu a Capela Santo Atanásio, em Ceilândia (DF), onde passou a celebrar exclusivamente a missa no rito tridentino (rito antigo, em que se usa o latim, entre outras diferenças) e a defender publicamente as posições da organização.
Em um vídeo divulgado após a confirmação da excomunhão, o padre afirmou que sua adesão à Fraternidade não é recente. Disse que apoia tanto as ordenações episcopais realizadas pelo grupo em 1988 quanto as de 2026 e declarou que não aceitará o Concílio Vaticano 2º.
No mesmo pronunciamento, Françoá revelou manter contato frequente com a direção mundial da FSSPX. Disse ter convivido com o superior-geral da organização, padre Davide Pagliarani, com quem afirma trocar emails, e afirmou que recebe visitas do superior da fraternidade no Brasil, padre Juan María de Montagut.
O sacerdote também explicou que hoje se considera um "padre amigo ou associado" da Fraternidade São Pio 10 e afirmou estar em processo de integração ao grupo. Segundo ele, sacerdotes oriundos de dioceses passam por um período de formação antes de serem incorporados plenamente à organização.
Além de transmitir missas em latim e cursos de formação religiosa, Françoá publica vídeos criticando o chamado "modernismo" na Igreja. Ele defende a tradição litúrgica e contesta decisões recentes do Vaticano.
"Continuaremos todos os dias a rezar a Santa Missa, a mencionar o nome do Santo Padre no cânon da Missa, a rezar, aqui no caso de Brasília, pelo Senhor Arcebispo de Brasília, consciente de que somos católicos. Não somos nós que temos que justificar nossa catolicidade. São os senhores que têm que justificar a catolicidade dos senhores. Não somos nós que estamos afundados nesse modernismo. Não somos nós que estamos aceitando essas coisas estranhas que infelizmente os senhores terão que justificar", disse Padre Françoá Costa, em vídeo no YouTube.
A excomunhão de Françoá não foi motivada por um comportamento pessoal, mas pela adesão formal à Fraternidade Sacerdotal São Pio 10. No início de julho, o Dicastério para a Doutrina da Fé confirmou que ministros pertencentes ao grupo estão em situação de cisma e que leigos que aderirem formalmente à fraternidade também passam a ser considerados excomungados. Para a Igreja Católica, o cisma acontece quando há ruptura da comunhão com o papa ou recusa de submissão à sua autoridade.
Padre rejeitou a punição. Françoá Costa afirmou que continuará celebrando missas diariamente e disse que permanece católico, apesar da excomunhão. A Arquidiocese endureceu o discurso. A Igreja orientou os fiéis a não frequentarem a Capela Santo Atanásio e afirmou que as atividades realizadas no local são irregulares.
FSSPX defende a preservação da missa tridentina em latim e faz críticas frequentes ao que considera um processo de modernização da Igreja Católica. Na prática, funciona como uma estrutura paralela. Tem seminários, escolas, mosteiros e centros de formação espalhados por diversos países, além de centenas de sacerdotes e religiosos próprios. Embora afirme permanecer fiel ao catolicismo, sua situação canônica é considerada "irregular" pela Santa Sé, já que seus ministros não exercem um ministério reconhecido oficialmente pela Igreja.