O Tribunal de Justiça de Goiás concedeu separação de corpos a uma moradora de Jataí e permitiu que ela afaste de casa o marido que se viciou em jogos de apostas.

Mulher relatou em processo que o marido desenvolveu vício em jogos de azar online, como Bets e Tigrinho. O casal estava junto desde 2021, quando casaram sob o regime de comunhão parcial de bens e não tiveram filhos desde então, conforme decisão.

O réu teria usado o patrimônio conjunto e individual da companheira ao longo do tempo. A mulher relata que ele entregou um veículo dela para quitar dívidas feitas com agiotas, além de ter praticado fraudes em seu trabalho -que necessitaram de ressarcimento.