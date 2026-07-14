O Ministério da Justiça identificou 32 sites que oferecem ferramentas de inteligência artificial para criar imagens falsas de nudez a partir de fotografias e encaminhou a relação à PF (Polícia Federal) e à ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) para eventuais providências.

As medidas constam de uma nota técnica da Secretaria Nacional de Direitos Digitais à qual a reportagem teve acesso. O documento, assinado nesta segunda-feira (13), deve ser publicado oficialmente nesta terça-feira (14).

Segundo o ministério, o levantamento teve como foco serviços de "nudificação" por inteligência artificial disponíveis diretamente na web, acessíveis por navegadores de internet.