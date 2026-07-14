Mais de um ano depois de pular da janela de um prédio para escapar do marido que a ameaçava com uma faca, a auxiliar de produção Jhennipher Sabriny de Oliveira, 33, diz que ainda convive com as marcas da violência, mas tenta reconstruir a rotina.

Jhennipher saltou de uma altura de cerca de sete metros, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para fugir do então companheiro, Pablo Henrique de Oliveira Rodrigues, 33, que, segundo ela, tentava matá-la naquele 12 de fevereiro do ano passado.

A queda provocou fraturas nas pernas, nos braços, nos punhos e na bacia. Pablo foi condenado em junho deste ano, mas está foragido, e sua defesa recorreu.