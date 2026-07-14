As duas câmeras com inteligência artificial instaladas nos km 17 e 18 da rodovia Raposo Tavares, em trecho na cidade de São Paulo, flagraram cerca de mil casos de falta de cinto de segurança e uso de celular ao volante em apenas 72 horas durante recente avaliação.

Instalados em março, os equipamentos já passaram pelos períodos de testes, mas os flagrantes ainda não viram multas. Isso irá acontecer quando estiver ativa a parceria com a Polícia Militar Rodoviária, que vai fazer as autuações - questionada por email sobre a data para iniciar a operação, a PM não respondeu até a publicação deste texto.

Esses aparelhos fotografam motoristas que usam celular enquanto dirigem e também flagram a falta de cinto de segurança, tanto do condutor quanto do passageiro do banco dianteiro do veículo.