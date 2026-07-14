PC acha cabeça humana após explosão em suposto cemitério ilegal
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A Polícia Civil informou em suas redes ter encontrado uma cabeça humana durante buscas após uma explosão na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na zona oeste da capital fluminense.
Equipes do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram acionadas para atender uma ocorrência na região. A Polícia Civil afirma que o caso é supostamente ligado à disputa entre grupos criminosos rivais. O local é apontado como um possível cemitério clandestino.
Cães farejadores localizaram a cabeça dentro de um saco plástico. Vídeo divulgado pela corporação mostra um policial no local onde o material foi encontrado. A Polícia Civil não informou a identidade da vítima.
Policiais também encontraram vestígios de explosões compatíveis com artefatos explosivos improvisados que podem ter sido lançados por um drone. A corporação diz que uma residência, um templo religioso e uma via pública também foram atingidos.
Investigação busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.