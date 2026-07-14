A Polícia Civil informou em suas redes ter encontrado uma cabeça humana durante buscas após uma explosão na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na zona oeste da capital fluminense.

Equipes do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) foram acionadas para atender uma ocorrência na região. A Polícia Civil afirma que o caso é supostamente ligado à disputa entre grupos criminosos rivais. O local é apontado como um possível cemitério clandestino.

Cães farejadores localizaram a cabeça dentro de um saco plástico. Vídeo divulgado pela corporação mostra um policial no local onde o material foi encontrado. A Polícia Civil não informou a identidade da vítima.