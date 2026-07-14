A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes um pedido para garantir a comunicação pessoal e reservada entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-presidente Jair Bolsonaro, exclusivamente para atividades relacionadas à defesa jurídica.

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Segundo a entidade, Flávio atua como advogado constituído do pai e solicitou a intervenção da OAB após a suspensão das visitas. No ofício, a Ordem afirma que sua atuação tem como objetivo preservar as prerrogativas profissionais da advocacia quando há indícios de restrição ao exercício da profissão.