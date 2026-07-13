Duas décadas separam o único confronto entre França e Espanha em Copas do Mundo do segundo marcado para esta terça-feira, às 16h (de Brasília), pelas semifinais do Mundial.

Se em 2006, nas oitavas, os Bleus de Zidane venceram por 3 a 1, nos 20 anos seguintes o domínio no confronto foi espanhol.

Porém, são as duas últimas derrotas francesas - ambas em semifinais - as de maior peso para o confronto desta terça-feira (14): de um lado, uma das mais fortes seleções da história, vinda de um título e um vice-campeonato no Mundial. Do outro, uma equipe em reconstrução e repleta de jovens jogadores, liderada por um garoto com menos de 18 anos.

Espanha de Yamal é pedra no sapato da França