Se Harry Kane foi o principal nome da Inglaterra na fase de grupos, Jude Bellingham tomou para si o protagonismo justamente quando o torneio entrou no momento de maior pressão. O meia de 23 anos decidiu duas partidas do mata-mata e chega embalado para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Atlanta.

Com os gols marcados contra México, nas oitavas de final, e Noruega, nas quartas, Bellingham chegou a seis gols na competição, mesma marca de Kane. A diferença é que quatro deles foram anotados em confrontos eliminatórios, nos quais uma derrota significa a despedida da Copa.

O camisa 10 passou a concentrar a responsabilidade ofensiva da seleção inglesa justamente no momento mais importante do torneio. É verdade que Kane fez os dois da vitória contra a República Democrática do Congo, na 2ª fase da competição, mas liderar a vitória contra o México em pleno estádio Azteca e fazer os gols da virada contra a Noruega, que havia eliminado o Brasil, coloca o meia em outro patamar.