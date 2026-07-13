Na zona mista após a vitória sobre a Suíça, o goleiro Dibu Martinez resumiu. "Sentimos as pernas demais, mas com coração sempre se consegue um pouco mais". Este é o estado da Argentina que chega à semifinal deixando tudo em campo, mas no limite físico que precisará ser ainda mais esticado diante da Inglaterra.

Até agora no Mundial foram duas prorrogações. 120 minutos contra Cabo Verde e contra a Suíça. Não à toa é a semifinalista que percorreu a maior distância total em campo nos seis jogos da Copa até agora: 706,45 km, segundo dados da Fifa (Federação Internacional de Futebol).

A Inglaterra, por exemplo, que teve uma prorrogação contra a Noruega, transitou 703,50 km, enquanto Espanha (684,54 km) e França (658 km), ao menos neste quesito estão menos extenuadas.