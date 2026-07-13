13 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
HISTÓRIA DAS COPAS

O recorde de Maradona que Messi (provavelmente) não vai quebrar

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fifa
Em 1982, Maradona foi parado com faltas 23 vezes pelo italiano Claudio Gentile
Em 1982, Maradona foi parado com faltas 23 vezes pelo italiano Claudio Gentile

Messi empilhou recordes na atual edição da Copa do Mundo, mas tem uma marca que pertence a Maradona e que ele dificilmente vai conseguir tomar para si.

Maradona é o jogador com mais faltas sofridas por um mesmo adversário em um jogo de Copa. Em 1982, o argentino foi parado com faltas 23 vezes pelo italiano Claudio Gentile.

Gentile deixou aquele jogo apenas com o cartão amarelo. "Futebol não é para bailarinas", chegou a dizer o italiano.

O cenário atual do futebol, da arbitragem e até mesmo de Messi mostra que isso é quase impossível de ser superado. Para efeito de comparação, o atual camisa 10 da Argentina sofreu 14 faltas ao todo durante a Copa, ou seja, nove a menos do que Gentile, sozinho, fez em Maradona naquele jogo de 1982.

O jogo com mais faltas sofridas por Messi na Copa de 2026 foi contra Cabo Verde e nem todas elas foram feitas pelo mesmo adversário. O argentino foi parado com faltas em cinco situações durante aquele jogo. No mais, isso aconteceu quatro vezes contra a Áustria, duas contra o Egito e uma nos duelos diante de Argélia, Jordânia e Suíça.

Restam dois jogos para Messi nesta Copa, que deve ser a última da sua carreira. Na quarta-feira, a Argentina encara a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em Atlanta, pela semifinal. Se vencer, fará a final no próximo domingo, às 16h. Se perder, jogará a disputa pelo terceiro lugar no sábado, às 18h.

Recorde quebrados

Se não deve conseguir quebrar esse recorde de Maradona, Messi derrubou outros nesta edição. O maior deles foi o da artilharia geral das Copas: com 21 gols atualmente, ele ultrapassou o alemão Miroslav Klose (16) e assumiu o topo do ranking - Mbappé vem logo atrás, com 20.

Ele também virou um dos únicos jogadores a disputar seis edições de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo é o outro jogador que entrou em campo em ao menos um jogo durante seis Mundiais - o mexicano Ochoa foi chamado para seis Copas, mas não jogou em todas.

Messi também se tornou o recordista em jogos seguidos fazendo gols. Entre as oitavas de final de 2022 e de 2026, todos os jogos da Argentina na Copa tiveram ao menos um gol do camisa 10. Foram nove ao todo, superando os seis de Jairzinho, do Brasil, e Just Fontaine, da França.

O argentino também se tornou o jogador com mais jogos disputados e vitórias em Copas do Mundo. São 31 e 21, respectivamente.

Comentários

Comentários