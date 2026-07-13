Gentile deixou aquele jogo apenas com o cartão amarelo. "Futebol não é para bailarinas", chegou a dizer o italiano.

Maradona é o jogador com mais faltas sofridas por um mesmo adversário em um jogo de Copa. Em 1982, o argentino foi parado com faltas 23 vezes pelo italiano Claudio Gentile.

Messi empilhou recordes na atual edição da Copa do Mundo, mas tem uma marca que pertence a Maradona e que ele dificilmente vai conseguir tomar para si.

O cenário atual do futebol, da arbitragem e até mesmo de Messi mostra que isso é quase impossível de ser superado. Para efeito de comparação, o atual camisa 10 da Argentina sofreu 14 faltas ao todo durante a Copa, ou seja, nove a menos do que Gentile, sozinho, fez em Maradona naquele jogo de 1982.

O jogo com mais faltas sofridas por Messi na Copa de 2026 foi contra Cabo Verde e nem todas elas foram feitas pelo mesmo adversário. O argentino foi parado com faltas em cinco situações durante aquele jogo. No mais, isso aconteceu quatro vezes contra a Áustria, duas contra o Egito e uma nos duelos diante de Argélia, Jordânia e Suíça.

Restam dois jogos para Messi nesta Copa, que deve ser a última da sua carreira. Na quarta-feira, a Argentina encara a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em Atlanta, pela semifinal. Se vencer, fará a final no próximo domingo, às 16h. Se perder, jogará a disputa pelo terceiro lugar no sábado, às 18h.

Recorde quebrados