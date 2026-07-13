Contra a França, na Copa do Mundo, a seleção espanhola masculina principal fará sua 11ª semifinal em competições oficiais e carrega um currículo invejável: está invicta em jogos desta fase - e só foi eliminada uma vez.

Últimas duas semifinais foram justamente contra a França. Na Eurocopa de 2024, os espanhóis venceram por 2 a 1; na Liga das Nações da Uefa do ano seguinte, vitória por 5 a 4.

Primeira vez que Espanha chegou entre os quatro melhores de um torneio foi no Brasil, mas não teve semifinal. Na Copa do Mundo de 1950, houve um quadrangular final para definir o título, que ficou com o Uruguai. Os espanhóis ficaram em quarto.