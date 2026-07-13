Pedro Porro, lateral da seleção espanhola, disse que o ataque da França "é um dos melhores do Mundial" e analisou que para enfrentá-lo, a Espanha terá que ter um nível de concentração acima do normal.

Defensor projetou que esta será "uma partida muito bonita para o futebol do mundo". Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Porro avaliou que a Espanha também é uma das melhores do mundo.

França tem o ataque com mais gols na competição. Em cinco partidas, a seleção francesa marcou 16 vezes - oito foram de Mbappé, que divide a artilharia da Copa com Messi. Além dele, Dembélé balançou as redes cinco vezes, Barcola duas e Doué uma.