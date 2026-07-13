Palmeiras planeja ter Vitor Roque no primeiro jogo após a Copa
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O Palmeiras trabalha com a possibilidade do atacante Vitor Roque ser relacionado para o primeiro jogo da equipe após a Copa do Mundo: contra o Coritiba, dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.
A reportagem apurou que Vitor Roque está evoluindo cada vez mais no processo de transição física, está em reta final de recuperação e existe a chance dele ser relacionado para o jogo contra o Coritiba.
O atacante não participou de nenhum jogo-treino da equipe nesta intertemporada, mas abriu mão das férias e passou o mês de junho se recuperando na Academia de Futebol.
Vitor Roque está afastado dos gramados desde 23 de abril, quando sofreu uma forte entrada na partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. O atacante sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia.
O atacante perdeu mais da metade dos jogos do Palmeiras neste início de temporada. Ele participou de 18 dos 38 jogos que a equipe fez até aqui.
Vitor fechou o ano passado como vice-artilheiro do Palmeiras na temporada. Foram 56 jogos, 20 gols e 5 assistências - ele só ficou atrás de Flaco López, que marcou 25 gols em 2025.
Vitor Roque disputou 18 partidas em 2026, marcou seis gols e deu uma assistência. No início do ano, o atacante já havia desfalcado o Palmeiras por causa de um incômodo no joelho direito.