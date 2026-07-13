O Palmeiras trabalha com a possibilidade do atacante Vitor Roque ser relacionado para o primeiro jogo da equipe após a Copa do Mundo: contra o Coritiba, dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

A reportagem apurou que Vitor Roque está evoluindo cada vez mais no processo de transição física, está em reta final de recuperação e existe a chance dele ser relacionado para o jogo contra o Coritiba.

O atacante não participou de nenhum jogo-treino da equipe nesta intertemporada, mas abriu mão das férias e passou o mês de junho se recuperando na Academia de Futebol.