13 de julho de 2026
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FUTEBOL

Palmeiras planeja ter Vitor Roque no primeiro jogo após a Copa

Por Flavio Latif | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque está afastado dos gramados desde 23 de abril
Vitor Roque está afastado dos gramados desde 23 de abril

O Palmeiras trabalha com a possibilidade do atacante Vitor Roque ser relacionado para o primeiro jogo da equipe após a Copa do Mundo: contra o Coritiba, dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

A reportagem apurou que Vitor Roque está evoluindo cada vez mais no processo de transição física, está em reta final de recuperação e existe a chance dele ser relacionado para o jogo contra o Coritiba.

O atacante não participou de nenhum jogo-treino da equipe nesta intertemporada, mas abriu mão das férias e passou o mês de junho se recuperando na Academia de Futebol.

Vitor Roque está afastado dos gramados desde 23 de abril, quando sofreu uma forte entrada na partida contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil. O atacante sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo e precisou passar por cirurgia.

O atacante perdeu mais da metade dos jogos do Palmeiras neste início de temporada. Ele participou de 18 dos 38 jogos que a equipe fez até aqui.

Vitor fechou o ano passado como vice-artilheiro do Palmeiras na temporada. Foram 56 jogos, 20 gols e 5 assistências - ele só ficou atrás de Flaco López, que marcou 25 gols em 2025.

Vitor Roque disputou 18 partidas em 2026, marcou seis gols e deu uma assistência. No início do ano, o atacante já havia desfalcado o Palmeiras por causa de um incômodo no joelho direito.

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