Flamengo busca um '10' e condiciona venda de Royal à reposição
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Após o período de amistosos em Portugal, o Flamengo coloca o foco total no mercado e tem como um dos objetivos trazer um "camisa 10" para disputar posição com Arrascaeta. Além disso, ainda avalia uma possível venda de Emerson Royal, que interessa ao Aston Villa, da Inglaterra.
A busca por um meia articulador tem como principal motivo a situação física de Arrascaeta. Aos 32 anos, ele já vem de temporadas em que, em alguns momentos, precisa de um controle de carga. Além disso, fraturou a clavícula direita pouco antes da Copa do Mundo e já durante o período do Mundial sofreu uma lesão na panturrilha direita que o impediu de participar das partidas do Uruguai na competição. Sua seleção foi eliminada na primeira fase.
"Termos alternativas é sempre importante, mas a maior carência neste momento, como já disse, é para os corredores, para a meia-ofensiva, que é onde temos o nosso jogador (Arrascaeta), que é um jogador fantástico, mas já não joga há três meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador com a idade dele voltar outra vez ao seu nível. Já sabemos que muitas vezes ele não é capaz de jogar os 90 minutos, por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, com o Arrasca, termos ali soluções e, muitas vezes, jogar juntos também", disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.
O Flamengo está no mercado também em busca de jogadores para outras posições. Além do camisa 10, o clube quer, ao menos, um centroavante para disputar posição com Pedro e um lateral esquerdo.
O clube, porém, colocou um "pé no freio" depois da alta quantia gasta na contratação de Lucas Paquetá, no início do ano, quando pagou R$ 315 milhões à vista ao West Ham, da Inglaterra.
"Nós tivemos que desembolsar mais de 25 milhões de euros à vista nessa primeira janela. O Flamengo nunca desembolsou um montante maior do que 7 ou 8 milhões de euros em nenhuma parcela de contratação de ninguém. Então o Paquetá, evidentemente, foi um esforço adicional que a gente fez e que vai levar um tempo. Sabe quando você come um pedaço de carne muito grande que precisa de um tempo maior para digerir? Talvez o Flamengo precise de um tempinho maior para digerir", afirmou Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, ao canal "Venê Casagrande".
Royal só será vendido se houver reposição
O Aston Villa demonstrou interesse no lateral direito Emerson Royal. O clube inglês sinaliza com uma proposta de 9 milhões de euros (R$ 52,5 milhões). Porém, o Rubro-Negro só topará realizar a venda caso ache uma reposição à altura, algo que, até o momento, ainda não aconteceu, principalmente pela escassez do mercado em relação à laterais. O jogador, por sua vez, diz estar focado no Flamengo, mas deixa o futuro em aberto:
"Como eu falo, sempre estou com a cabeça no Flamengo. Até que não seja decidido nada, estou com a cabeça aqui, sou jogador do Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta porque mostra que meu trabalho está sendo feito. Então, como eu disse, estou com a cabeça agora no Flamengo e não sei o futuro", disse Emerson Royal, após o amistoso contra o Lausanne, da Suíça.