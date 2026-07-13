Após o período de amistosos em Portugal, o Flamengo coloca o foco total no mercado e tem como um dos objetivos trazer um "camisa 10" para disputar posição com Arrascaeta. Além disso, ainda avalia uma possível venda de Emerson Royal, que interessa ao Aston Villa, da Inglaterra.

A busca por um meia articulador tem como principal motivo a situação física de Arrascaeta. Aos 32 anos, ele já vem de temporadas em que, em alguns momentos, precisa de um controle de carga. Além disso, fraturou a clavícula direita pouco antes da Copa do Mundo e já durante o período do Mundial sofreu uma lesão na panturrilha direita que o impediu de participar das partidas do Uruguai na competição. Sua seleção foi eliminada na primeira fase.

"Termos alternativas é sempre importante, mas a maior carência neste momento, como já disse, é para os corredores, para a meia-ofensiva, que é onde temos o nosso jogador (Arrascaeta), que é um jogador fantástico, mas já não joga há três meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador com a idade dele voltar outra vez ao seu nível. Já sabemos que muitas vezes ele não é capaz de jogar os 90 minutos, por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, com o Arrasca, termos ali soluções e, muitas vezes, jogar juntos também", disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.