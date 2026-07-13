Na briga pelo controle e tentativa de abrir caminho para um novo investidor, o Botafogo associativo acionou um gatilho para reduzir a participação da Eagle e passar a ser o acionista majoritário da SAF alvinegra.

O clube acusa John Textor de ter feito uma simulação de uma das parcelas do aporte de capital previsto no acordo de acionistas e recorreu a um dispositivo contratual chamado bônus de subscrição. Isso envolve R$ 100 milhões.

Ao acionar o bônus de subscrição, o Botafogo associativo aponta que se tornou detentor de 51% das ações - e não mais só 10% -, reduzindo a participação da Eagle a 49%.