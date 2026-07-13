A Copa do Mundo não é lugar para grandes surpresas, mas as semifinais costumam ter lugar para pelo menos uma seleção inesperada. Foi assim em 2022, com Marrocos; em 2018, com a Croácia e a Bélgica, para citar edições mais recentes. Em 1994, Bulgária e Suécia ficaram entre as quatro primeiras, enquanto em 2002, as intrusas foram Turquia e Coreia do Sul.

Em 2026, a história mudou. Na Copa do mais seleções da história - e, portanto, com mais candidatas a surpreender - deu a lógica: quatro campeãs mundiais e as quatro primeiras colocadas no ranking da FIFA.

França, Espanha, Inglaterra e Argentina eram colocadas nas listas de favoritas desde antes da bola rolar. As quatro favoritas disputarão as duas vagas na final em duelos marcados por rivalidades intensas, ainda que de origens muito diferentes.