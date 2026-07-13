Carlos Alberto Parreira, 83, apresentou uma leve melhora em sua condição clínica e oscila entre momentos de lucidez e coma induzido, informou o Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13).

O ex-treinador da seleção brasileira está internado desde o dia 16 de junho na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com inflamação pulmonar. "O paciente apresenta uma discreta melhora do quadro clínico e sua sedação está sendo retirada paulatinamente", diz a nota.

Parreira passou por uma traqueostomia no dia 7 de julho, permanece em diálise e seu estado de saúde é considerado estável, embora grave.