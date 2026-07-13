São Paulo acerta com Aurélio Buta e assinará a custo zero
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O São Paulo chegou a um acordo verbal com Aurélio Buta e está muito próximo de anunciar seu quarto reforço para a sequência da temporada.
A reportagem apurou que resta apenas a troca de documentação entre as partes para a assinatura do contrato, prevista para as próximas horas. O clube aguarda apenas a tramitação de uma documentação vinda de Portugal.
As negociações foram concluídas pela dupla de diretores interinos do São Paulo, o ex-capitão Rafinha e o advogado Felipe Carvalho. Ambos assumiram as rédeas da pasta depois da demissão do ex-executivo Rui Costa, no mês passado.
Livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o lateral-direito de 29 anos aceitou a proposta do São Paulo.
O contrato será válido por uma temporada. Com o acerto verbal concluído, a expectativa é de que a burocracia seja finalizada ainda nas próximas horas para que a contratação seja oficializada.
Natural de Angola, Aurélio Buta foi revelado pelo Benfica e construiu praticamente toda a carreira no futebol europeu. Além da passagem pelo Eintracht Frankfurt, também defendeu Royal Antwerp, da Bélgica, Stade de Reims, da França, e, mais recentemente, o FC Copenhagen, da Dinamarca, onde atuou por empréstimo na reta final da última temporada.
Mudança na lateral
A chegada de Aurélio Buta acontece em meio ao processo de reformulação do elenco conduzido pelo São Paulo nesta janela.
Cédric Soares está fora dos planos para a sequência da temporada e vem treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda. A diretoria aceita negociá-lo em definitivo ou até mesmo por empréstimo e já o incluiu, inclusive, em conversas por outras negociações.
Com o acerto por Aurélio Buta, o São Paulo chega ao quarto reforço para o segundo semestre. Antes dele, o clube já havia encaminhado as contratações de Victor Sá, Newton e Domingos Duarte, todos pedidos da comissão técnica de Dorival Júnior para fortalecer o elenco na sequência da temporada.