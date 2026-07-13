O São Paulo chegou a um acordo verbal com Aurélio Buta e está muito próximo de anunciar seu quarto reforço para a sequência da temporada.

A reportagem apurou que resta apenas a troca de documentação entre as partes para a assinatura do contrato, prevista para as próximas horas. O clube aguarda apenas a tramitação de uma documentação vinda de Portugal.

As negociações foram concluídas pela dupla de diretores interinos do São Paulo, o ex-capitão Rafinha e o advogado Felipe Carvalho. Ambos assumiram as rédeas da pasta depois da demissão do ex-executivo Rui Costa, no mês passado.