O Corinthians sofreu um novo transfer ban nesta segunda-feira (13) e voltou a ficar impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado.

A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".

A reportagem apurou que a nova punição foi aplicada pela Fifa em razão do não pagamento de multas referentes a processos de outros transfer bans que já haviam sido regularizados pelo clube.