Influenciador Gato Preto é preso no interior de São Paulo
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O influenciador digital Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, 33, foi preso em Ribeirão Preto (SP) na madrugada de domingo (12).
Prisão ocorreu por volta das 5h, em um estabelecimento na avenida Itatiaia, no Alto da Boa Vista. Gato Preto foi detido após policiais militares serem acionados para atender uma denúncia de desentendimento entre um casal.
Durante a abordagem, eles descobriram um mandado de prisão em aberto contra o influenciador. Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária e passou por audiência de custódia ainda ontem. A Justiça de São Paulo informou que não foram identificadas irregularidades no cumprimento do mandado e ele segue preso.
A defesa do influenciador afirmou que ele foi preso por causa de dívida de pensão alimentícia. O advogado Wesley Rodrigues, que representa Gato Preto, afirmou em nota que a defesa adota as providências cabíveis para a regularização dos débitos.
Samuel Sant'anna é pai de três crianças. A defesa não esclareceu o total do débito.
Essa não é a primeira vez que ele é preso por dívida de pensão alimentícia. Em dezembro de 2025, o foi preso no Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo, por falta de pagamento de pensão. A dívida superava os R$ 57 mil. Cerca de uma semana depois, ele foi solto.
O influenciador tornou-se réu por provocar um acidente de trânsito e fugir do local da ocorrência. Ele teve a carteira de motorista suspensa e responderá por duas tentativas de homicídio com dolo eventual -quando o autor assume o risco de provocar morte-, além do crime de ameaça e três infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.
O acidente de trânsito ocorreu na manhã do dia 20 de agosto de 2025, na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Porsche do influenciador ultrapassou um sinal vermelho em alta velocidade e colidiu violentamente contra um HB20, que era ocupado por pai e filho.
Uma das vítimas, um jovem de 20 anos que estava no banco do passageiro do HB20, sofreu uma fratura na mandíbula e precisou ser hospitalizado. O pai dele, que conduzia o veículo, relatou em entrevista que, após o acidente, foi ameaçado de forma agressiva pelo influenciador. "Ele [influenciador] disse que ia me bater", afirmou a vítima.
Gato Preto, que estava acompanhado da também influenciadora Bia Miranda, deixou o local sem prestar socorro às vítimas. Ele justificou a fuga alegando a presença de pessoas filmando a cena, embora tenha afirmado que acolheu as vítimas inicialmente.
Horas depois, Gato Preto foi localizado e preso em seu apartamento. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido à delegacia, sendo liberado depois.
Segundo a promotora Ana Paola Ferrari Ambra do caso, Gato Preto assumiu o risco de matar. A manifestação da promotoria destacou que, conforme apontou o laudo toxicológico do IML (Instituto Médico Legal), o influenciador dirigia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas no momento da colisão.