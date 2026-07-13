O influenciador digital Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, 33, foi preso em Ribeirão Preto (SP) na madrugada de domingo (12).

Prisão ocorreu por volta das 5h, em um estabelecimento na avenida Itatiaia, no Alto da Boa Vista. Gato Preto foi detido após policiais militares serem acionados para atender uma denúncia de desentendimento entre um casal.

Durante a abordagem, eles descobriram um mandado de prisão em aberto contra o influenciador. Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária e passou por audiência de custódia ainda ontem. A Justiça de São Paulo informou que não foram identificadas irregularidades no cumprimento do mandado e ele segue preso.