Isaquias Queiroz é ouro no C1 1000 m no Pan-Americano de canoagem
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O brasileiro Isaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro no C1 Masculino 1000 m no Campeonato Pan-Americano de canoagem velocidade, em Montreal.
"Foi uma prova boa. Nos últimos dias não estava conseguindo me achar muito na remada, largando muito lento, mas agora consegui dar uma saída boa. Já controlei a prova até o final e foi um pouco mais tranquilo do que eu pensei", disse Isaquias.
Isaquias terminou a prova em 3min49s58. O cubano José Cordova, com 3min50s22, e o canadense Connor Fitzpatrick, com 3min52s44, completaram o pódio.
"Estou muito fadigado porque tem que remar forte, ninguém aqui é ruim, todo mundo tem um alto nível. Fico feliz de poder ganhar essa medalha para o Brasil e agora é descansar porque depois tem mais prova", afirmou ainda o atleta.
O brasileiro já havia vencido a bateria 2, garantindo vaga na Final A. Na ocasião, ele fez a prova em 3min59s32
Isaquias Queiroz integrou o quarteto que ganhou prata no C4 500 m, na Copa do Mundo de Canoagem, no último sábado, também em Montreal. O barco brasileiro fez a prova em 1min35s30, ficando atrás apenas da embarcação da Hungria, com 1min32s96.
Bronze no feminino
Valdenice Nascimento ficou com o bronze no C1 Feminino 200 m. A brasileira completou a prova em 45s39.
A canadense Sophia Jensen conquistou o ouro, com 44s78. A cubana Yarisleidis Duboy levou a prata, com 45s10.