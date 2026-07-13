Uma pequena embarcação que transportava sete pessoas naufragou no domingo (12), em Cametá, município do interior do Pará. O acidente mobilizou uma operação de resgate durante quase todo o dia. Quatro pessoas sobreviveram e três morreram.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, vinculada a Marinha do Brasil, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e possíveis causas do acidente. O órgão, em nota, lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas.

Os corpos das vítimas foram encontrados por moradores da região que realizaram buscas em seus próprios barcos, conhecidos como rabeta - o mesmo tipo que naufragou -, e foram entregues para o Corpo de Bombeiros Militar.