Naufrágio de embarcação deixa três mortos em Cametá, no Pará
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Uma pequena embarcação que transportava sete pessoas naufragou no domingo (12), em Cametá, município do interior do Pará. O acidente mobilizou uma operação de resgate durante quase todo o dia. Quatro pessoas sobreviveram e três morreram.
A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, vinculada a Marinha do Brasil, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e possíveis causas do acidente. O órgão, em nota, lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas.
Os corpos das vítimas foram encontrados por moradores da região que realizaram buscas em seus próprios barcos, conhecidos como rabeta - o mesmo tipo que naufragou -, e foram entregues para o Corpo de Bombeiros Militar.
As vítimas foram identificadas como Benedito Bahia Alfaia, 64, Enio Xavier, 57, e Fábio Daniel, 43, que é genro de Enio. Os sobreviventes teriam conseguido nadar até a margem do rio após o naufrágio.
Cametá é um município paraense com forte cultura ribeirinha. O principal meio de transportes é o fluvial, com uso de grandes a pequenas embarcações, como as rabetas. É conhecido por ser uma das cidades mais antigas da Amazônia e pela beleza natural que atrai turistas.