O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal morreu na madrugada desta segunda-feira (13) no hospital Santa Casa, na capital de Mato Grosso do Sul.

Alcides estava preso desde março sob acusação de matar a tiros um fiscal tributário que havia entrado em sua residência.

O óbito foi confirmado pela Santa Casa e a causa da morte não foi divulgada. O político estava preso no Presídio Militar estadual de Campo Grande e havia sido transferido para a unidade de saúde.