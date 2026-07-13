Ex-prefeito suspeito de assassinato de fiscal morre aos 60 anos
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O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal morreu na madrugada desta segunda-feira (13) no hospital Santa Casa, na capital de Mato Grosso do Sul.
Alcides estava preso desde março sob acusação de matar a tiros um fiscal tributário que havia entrado em sua residência.
O óbito foi confirmado pela Santa Casa e a causa da morte não foi divulgada. O político estava preso no Presídio Militar estadual de Campo Grande e havia sido transferido para a unidade de saúde.
O advogado de Bernal, Ricardo Machado Filho, afirmou por mensagem que havia feito pedidos de prisão domiciliar nos últimos dias por causa de problemas cardiovasculares. Os pedidos foram negados.
Bernal foi preso no dia 24 de março, após se entregar. Ele era acusado de matar Roberto Carlos Mazzini, fiscal tributário do governo de Mato Grosso do Sul.
A briga entre o político e o fiscal tributário envolvia a posse de um imóvel. O servidor arrematara a casa do ex-prefeito em um leilão, e chamara um chaveiro para abrir a porta, quando foi atingido.
No dia em que foi preso, Alcides afirmou à polícia que dois homens haviam invadido a residência e que disparou contra eles.
Ex-deputado estadual, Bernal, então no PP, foi eleito prefeito de Campo Grande em 2012, rompendo o ciclo de três gestões do então PMDB (atual MDB). Seu mandato foi cassado em 2014 pela Câmara de Campo Grande, por 23 votos a 6, por denúncia de empresários que acusavam o então prefeito de fazer contratações emergenciais sem justificativa.
O vice Gilmar Olarte assumiu a prefeitura em março de 2014 e ficou no cargo até agosto de 2015. Bernal voltou à cadeira após decisão judicial anular o decreto de cassação, com a justificativa de que houve conluio para afastá-lo.
Ele concorreu à reeleição em 2016, mas saiu derrotado.