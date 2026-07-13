Técnica de enfermagem é presa após tentar levar bebê na bolsa
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Uma técnica de enfermagem foi presa após ser flagrada tentando sair de uma maternidade em Teresina (PI) levando uma bebê recém-nascida dentro de uma bolsa.
Auricélia de Sousa Rocha está presa preventivamente (ou seja, sem prazo) desde o dia 8 de julho, dois dias depois de ela ter tentado retirar a criança da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Ela foi flagrada pela tia da recém-nascida, que conseguiu impedir sua saída.
O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí como tentativa de sequestro. O advogado Tiago Carvalho Moreira, que faz a defesa de Auricélia, disse em nota que a profissional tem problemas psiquiátricos e recebeu diagnóstico de Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo com sintomas de esquizofrenia.
"No atual estado clínico, conforme constatado pela defesa e pelos familiares, Auricélia apresenta importante comprometimento de sua compreensão acerca da realidade vivenciada, demonstrando dificuldade para compreender a gravidade dos fatos investigados e até mesmo a própria situação processual em que se encontra", disse a defesa.
A mulher foi internada em um hospital psiquiátrico logo após ser descoberta. Depois da alta médica, o mandado de prisão foi cumprido.
Segundo o advogado, ela também faz uso de medicamentos psiquiátricos e teve o diagnóstico clínico confirmado por uma equipe no hospital Areolino de Abreu durante a internação. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva e avalia recorrer a um pedido de habeas corpus.
A funcionária, que trabalhava no hospital desde 2024, estava de folga no dia do caso.
Segundo a Polícia Civil, a família relatou que a profissional disse à mãe da criança, uma adolescente de 14 anos, que levaria o bebê para fazer exames.
A tia da recém-nascida seguiu Auricélia e a viu entrar em uma sala da maternidade com o bebê no colo. Pouco depois, a suspeita deixou o local sem a criança nos braços, mas carregando uma bolsa preta grande.
Em seguida, a técnica foi vista pela familiar entrando em um banheiro e saindo com outra roupa. A tia disse à polícia que ficou desconfiada, seguiu Auricélia, abriu a bolsa, encontrou o bebê dentro dela e acionou o hospital.
Em um quarto na casa de Auricélia, a polícia encontrou um berço, banheira para bebê, roupas e fraldas. Ela teria dito a familiares que estava grávida.
Auricélia foi afastada das funções e é alvo de um processo administrativo disciplinar interno. Ela também teve o registro de enfermeira suspenso provisoriamente pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.
Em nota, a Maternidade Dona Evangelina Rosa (NMDER) disse que colabora integralmente com as autoridades e que mãe, bebê e acompanhante receberam acolhimento da equipe médica, do serviço social e da psicóloga do hospital.