Uma técnica de enfermagem foi presa após ser flagrada tentando sair de uma maternidade em Teresina (PI) levando uma bebê recém-nascida dentro de uma bolsa.

Auricélia de Sousa Rocha está presa preventivamente (ou seja, sem prazo) desde o dia 8 de julho, dois dias depois de ela ter tentado retirar a criança da Maternidade Dona Evangelina Rosa. Ela foi flagrada pela tia da recém-nascida, que conseguiu impedir sua saída.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Piauí como tentativa de sequestro. O advogado Tiago Carvalho Moreira, que faz a defesa de Auricélia, disse em nota que a profissional tem problemas psiquiátricos e recebeu diagnóstico de Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo com sintomas de esquizofrenia.