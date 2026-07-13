A diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, suspeita de matar um casal de idosos com pelo menos 24 facadas em Belo Horizonte, foi indiciada pela Polícia Civil por latrocínio. Outras quatro pessoas também responderão por recepção.

Polícia concluiu o inquérito após 13 dias de investigação. Além da diarista, quatro homens foram indiciados por receptação qualificada após adquirirem bens roubados da casa das vítimas. Segundo a Polícia Civil, eles procuraram espontaneamente a corporação, acompanhados de advogados, afirmaram desconhecer a origem ilícita dos objetos e devolveram os itens. Por isso, de acordo com a investigação, eles poderão ter redução de pena por arrependimento posterior.

Investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo, do Depatri. Segundo a Polícia Civil, não há, até o momento, não há elementos concretos que indiquem a participação de outras pessoas no latrocínio do casal.