A farmacêutica brasileira Eurofarma anunciou, nesta segunda-feira (13), ter fechado parceria com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic para trazer ao país uma nova vacina contra a chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A empresa já submeteu o pedido de registro à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em junho, dando início ao processo de aprovação do imunizante batizado CHIKV VLP.

Trata-se de uma vacina de dose única, produzida com a tecnologia de VLP ("virus like particles", ou partículas semelhantes ao vírus). O método reproduz a estrutura externa do patógeno sem conter seu material genético, o que impede a replicação e a infecção.