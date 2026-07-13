A carta em que Jair Bolsonaro (PL) reafirmou o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu porta-voz e candidato pode colocar em risco a prisão domiciliar do ex-mandatário, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

Para eles, o ex-presidente violou sua restrição de comunicação, limitada ainda que por intermédio de terceiros. A infração pode resultar no retorno de Bolsonaro para o regime fechado ou a intensificação das proibições vigentes.

Nesta segunda-feira (13), Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, por 90 dias, e cobrou da defesa do ex-presidente explicações sobre o caso. O ministro, que é relator da execução penal de Bolsonaro, indicou ainda que o ato pode ter configurado propaganda eleitoral antecipada.