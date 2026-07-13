O governo federal acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) após ser informado sobre a ameaça de paralisação de caminhoneiros em razão do impasse na votação da MP do Frete no Senado.
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Segundo o Planalto, ainda há expectativa de um acordo para colocar a proposta em votação. A medida altera regras do piso mínimo do frete, reforça a fiscalização do setor e cria um piso salarial de R$ 5 mil para trabalhadores celetistas do transporte de cargas.
A mobilização foi anunciada pelo presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, que orientou os caminhoneiros a interromperem viagens até a definição sobre a votação da medida.
A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e também prevê o perdão de multas aplicadas a caminhoneiros e transportadores envolvidos nos bloqueios de rodovias após as eleições de 2022.
Com informações do Metrópoles.