O governo federal acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) após ser informado sobre a ameaça de paralisação de caminhoneiros em razão do impasse na votação da MP do Frete no Senado.

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Segundo o Planalto, ainda há expectativa de um acordo para colocar a proposta em votação. A medida altera regras do piso mínimo do frete, reforça a fiscalização do setor e cria um piso salarial de R$ 5 mil para trabalhadores celetistas do transporte de cargas.