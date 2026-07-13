Uma mulher de 38 anos, que estava foragida, foi presa na sexta-feira (10) após denunciar violência doméstica do companheiro em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

A mulher entrou em contato com a Polícia Militar após ser agredida. O caso aconteceu na tarde daquele dia em uma casa na avenida América, no bairro Parque São Martinho.

O homem suspeito de ser o agressor, no entanto, fugiu por uma área de mata quando os policiais chegaram. Segundo a PM, foi montado um cerco policial, com buscas por solo e a ajuda de um helicóptero Águia, mas ele não foi encontrado.