Um adolescente de 16 anos denunciou à polícia o plano de assassinato elaborado pela própria mãe contra uma funcionária da Casa Lar de Abatiá, no norte do Paraná. A mulher, de 41 anos, foi presa preventivamente na sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, o jovem descobriu conversas em que a mãe negociava o pagamento de R$ 3 mil pelo crime e avisou a vítima, que registrou a denúncia na companhia do adolescente.

As investigações apontam que a motivação seria a perda da guarda dos três filhos do casal, após denúncias de maus-tratos e abandono. O marido da suspeita também é investigado por possível participação.