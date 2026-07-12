13 de julho de 2026
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CRIME

Adolescente descobre plano de homicídio da mãe e avisa a vítima

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCPR
A mulher, de 41 anos, foi presa preventivamente na sexta-feira (10).
A mulher, de 41 anos, foi presa preventivamente na sexta-feira (10).

Um adolescente de 16 anos denunciou à polícia o plano de assassinato elaborado pela própria mãe contra uma funcionária da Casa Lar de Abatiá, no norte do Paraná. A mulher, de 41 anos, foi presa preventivamente na sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil, o jovem descobriu conversas em que a mãe negociava o pagamento de R$ 3 mil pelo crime e avisou a vítima, que registrou a denúncia na companhia do adolescente.

As investigações apontam que a motivação seria a perda da guarda dos três filhos do casal, após denúncias de maus-tratos e abandono. O marido da suspeita também é investigado por possível participação.

Mesmo com as mensagens apagadas do celular da mulher, a polícia localizou o intermediário citado nas conversas, que apresentou registros usados na investigação. O inquérito está na fase final e será encaminhado ao Ministério Público.

Com informações do g1.

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