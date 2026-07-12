O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) absolveu o empresário Thiago Brennand de uma acusação de estupro e anulou a condenação de oito anos de prisão imposta em primeira instância. A decisão foi tomada por maioria de votos em julgamento realizado no fim de maio e divulgada neste sábado (11).

O caso envolve uma denúncia apresentada pelo Ministério Público em dezembro de 2022. Segundo a acusação, a vítima relatou ter sido violentada após um jantar na capital paulista. Em agosto de 2025, Brennand havia sido condenado pela 30ª Vara Criminal de São Paulo.

A defesa sustentou que a relação foi consensual. No julgamento do recurso, dois desembargadores entenderam que as provas apresentavam dúvidas suficientes para absolver o empresário.