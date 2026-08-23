Um rapaz de 20 anos foi baleado na cabeça durante o encontro marcado pelas redes sociais na madrugada deste domingo (23), no bairro Jardim Filadélfia, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). Ele está internado em estado gravíssimo.

Segundo o Estado de Minas, a vítima combinou de encontrar a mulher que conheceu pela internet em uma adega. Por volta da meia-noite, enquanto estava na porta do estabelecimento, de costas para a rua, o jovem foi surpreendido por um homem, que atirou contra sua cabeça.

O suspeito fugiu de motocicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital João XXIII, onde permanece sob cuidados intensivos.