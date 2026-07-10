Após a classificação sobre a Bélgica nesta sexta-feira (10), o craque espanhol Lamine Yamal afirmou que o confronto entre Espanha e França, pela semifinal da Copa do Mundo, colocará frente a frente as duas melhores seleções do torneio. O jogo está marcado para terça-feira (14), às 16h.

Eleito o melhor em campo na vitória pelas quartas de final, Yamal descartou que a seleção comandada por Luis de la Fuente enfrentará a França com medo. "Se alguém pode eliminar a seleção francesa, somos nós."

O jogador também projetou o que espera da partida. "Espero a França atacando, mas não durante todo o jogo. Acho que nenhuma seleção vai jogar o tempo todo no ataque. Sabemos que os franceses têm qualidade e bom nível físico, mas jogaremos da maneira que sabemos e tentaremos manter a posse da bola", afirmou a jornalistas.