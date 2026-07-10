A Espanha conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Mundo ao derrotar a Bélgica nas quartas de final nesta sexta-feira (10), por 2 a 1. A equipe espanhola controlou os momentos decisivos da partida e confirmou a vaga entre as quatro melhores seleções da competição.

Agora, a Espanha segue na disputa pelo título mundial e espera a definição do próximo adversário. A Bélgica, por sua vez, encerra sua participação no torneio com a eliminação nas quartas de final.

Com informações da FIFA.