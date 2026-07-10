Uma criança de 10 anos foi resgatada na quinta-feira (9) ao ser encontrada sozinha em um apartamento no Setor Faiçaville, em Goiânia (GO). A operação envolveu equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.
Segundo as autoridades, o menino, que tem diabetes tipo 1 e completou 10 anos no dia do resgate, estava sem acesso a água e alimentação. No imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de lixo, louças acumuladas e objetos espalhados pelos cômodos.
Imagens registradas durante a ocorrência mostram bombeiros tentando abrir a porta do apartamento para retirar a criança do local.
De acordo com o Conselho Tutelar, o menino utilizava uma garrafa para urinar. Após o resgate, ele foi encaminhado ao CAIS Jardim América, onde permaneceu em observação devido ao descontrole da diabetes.
A mãe da criança foi presa em flagrante por abandono de incapaz. O caso será investigado para apurar as circunstâncias em que o menino permaneceu sozinho no apartamento.
Com informações do Metrópoles.