12 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
LOCAL INSALUBRE

Menino diabético é resgatado sozinho sem água e comida

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Metrópoles
A operação envolveu equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.
A operação envolveu equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

Uma criança de 10 anos foi resgatada na quinta-feira (9) ao ser encontrada sozinha em um apartamento no Setor Faiçaville, em Goiânia (GO). A operação envolveu equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Conselho Tutelar.

Segundo as autoridades, o menino, que tem diabetes tipo 1 e completou 10 anos no dia do resgate, estava sem acesso a água e alimentação. No imóvel, os agentes encontraram grande quantidade de lixo, louças acumuladas e objetos espalhados pelos cômodos.

Imagens registradas durante a ocorrência mostram bombeiros tentando abrir a porta do apartamento para retirar a criança do local.

De acordo com o Conselho Tutelar, o menino utilizava uma garrafa para urinar. Após o resgate, ele foi encaminhado ao CAIS Jardim América, onde permaneceu em observação devido ao descontrole da diabetes.

A mãe da criança foi presa em flagrante por abandono de incapaz. O caso será investigado para apurar as circunstâncias em que o menino permaneceu sozinho no apartamento.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários