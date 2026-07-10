Segundo o MP, a influenciadora publicou vídeo antes da partida demonstrando confiança na vitória de Cabo Verde e elogiando o goleiro da seleção africana, Vozinha, sem identificar o conteúdo como publicidade. Para o órgão, a mensagem transmitiu recomendação espontânea e estimulou seguidores a realizar apostas sem apresentar as probabilidades reais do resultado.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) afirmou que a influenciadora Virginia Fonseca induziu seguidores a fazer apostas na vitória de Cabo Verde contra a Argentina durante a Copa do Mundo de 2026. A acusação faz parte de uma ação civil pública movida contra Virginia e a plataforma de apostas Blaze.

A ação sustenta que a divulgação integrou uma estratégia coordenada da Blaze para captar novos apostadores durante a Copa do Mundo, período de maior engajamento do público. O Ministério Público também afirma que a empresa intensificou campanhas publicitárias aproveitando o apelo emocional da competição.

Além do caso envolvendo a partida entre Cabo Verde e Argentina, o MP cita mais de 42 mil reclamações registradas contra a plataforma, relacionadas a bloqueio de contas, retenção de valores e dificuldades para saque. O órgão pede indenização de pelo menos R$ 120 milhões por danos morais coletivos e solicita a retirada de conteúdos publicitários considerados irregulares.

Em nota, a defesa de Virginia informou que vai responder às acusações na Justiça e negou qualquer atuação predatória ou intenção de causar prejuízo aos consumidores. A Blaze afirmou que ainda não foi oficialmente intimada e declarou que atua em conformidade com a legislação brasileira.