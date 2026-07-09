11 de julho de 2026
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PRÁTICAS ABUSIVAS

MP pede R$ 120 milhões de Virginia e plataforma de apostas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@virginia/Instagram
A influenciadora divulgou conteúdos incentivando apostas sem identificar claramente o caráter publicitário das publicações.
A influenciadora divulgou conteúdos incentivando apostas sem identificar claramente o caráter publicitário das publicações.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma nova Ação Civil Pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze. A Promotoria pede que ambas sejam condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

Segundo o MP, a ação questiona campanhas publicitárias realizadas durante a Copa do Mundo de 2026, apontadas como abusivas por incentivar apostas com promessa de ganhos fáceis e por utilizar influenciadores digitais para atrair consumidores.

A investigação teve início após denúncias de usuários que relataram retenção de valores, bloqueio de contas e dificuldades para sacar dinheiro na plataforma. De acordo com o órgão, o relatório técnico reuniu mais de 42 mil reclamações contra a Blaze, indicando violações aos direitos do consumidor.

Em relação a Virginia, o Ministério Público afirma que a influenciadora divulgou conteúdos incentivando apostas sem identificar claramente o caráter publicitário das publicações. A ação também cita investigações que apontam a existência de remuneração vinculada às perdas dos apostadores indicados, informação que, segundo a Promotoria, agrava o conflito de interesses.

Além da indenização, o MP pede que a Justiça determine a interrupção imediata das campanhas irregulares e impeça novas práticas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor e as regras das apostas esportivas.

Em nota, a Blaze informou que ainda não foi oficialmente intimada sobre a ação e que suas operações seguem a legislação e as normas de jogo responsável. Já a defesa de Virginia disse que tomou conhecimento do processo pela imprensa, negou as acusações e informou que apresentará os esclarecimentos no processo judicial.

Com informações do R7.

Comentários

1 Comentários

  • Valeska 2 dias atrás
    Essa pilastra precisa ser investigada pelo MP e ser alcançada pelos braços da lei,ninguém ganha tanto dinheiro sem produzir nada,receber herança, ou ganhar na mega sena acumulada