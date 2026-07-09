O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma nova Ação Civil Pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze. A Promotoria pede que ambas sejam condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos.
Segundo o MP, a ação questiona campanhas publicitárias realizadas durante a Copa do Mundo de 2026, apontadas como abusivas por incentivar apostas com promessa de ganhos fáceis e por utilizar influenciadores digitais para atrair consumidores.
A investigação teve início após denúncias de usuários que relataram retenção de valores, bloqueio de contas e dificuldades para sacar dinheiro na plataforma. De acordo com o órgão, o relatório técnico reuniu mais de 42 mil reclamações contra a Blaze, indicando violações aos direitos do consumidor.
Em relação a Virginia, o Ministério Público afirma que a influenciadora divulgou conteúdos incentivando apostas sem identificar claramente o caráter publicitário das publicações. A ação também cita investigações que apontam a existência de remuneração vinculada às perdas dos apostadores indicados, informação que, segundo a Promotoria, agrava o conflito de interesses.
Além da indenização, o MP pede que a Justiça determine a interrupção imediata das campanhas irregulares e impeça novas práticas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor e as regras das apostas esportivas.
Em nota, a Blaze informou que ainda não foi oficialmente intimada sobre a ação e que suas operações seguem a legislação e as normas de jogo responsável. Já a defesa de Virginia disse que tomou conhecimento do processo pela imprensa, negou as acusações e informou que apresentará os esclarecimentos no processo judicial.
Com informações do R7.
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1 Comentários
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Valeska 2 dias atrásEssa pilastra precisa ser investigada pelo MP e ser alcançada pelos braços da lei,ninguém ganha tanto dinheiro sem produzir nada,receber herança, ou ganhar na mega sena acumulada