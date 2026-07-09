O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) entrou com uma nova Ação Civil Pública contra a influenciadora Virginia Fonseca e a plataforma de apostas Blaze. A Promotoria pede que ambas sejam condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

Segundo o MP, a ação questiona campanhas publicitárias realizadas durante a Copa do Mundo de 2026, apontadas como abusivas por incentivar apostas com promessa de ganhos fáceis e por utilizar influenciadores digitais para atrair consumidores.

A investigação teve início após denúncias de usuários que relataram retenção de valores, bloqueio de contas e dificuldades para sacar dinheiro na plataforma. De acordo com o órgão, o relatório técnico reuniu mais de 42 mil reclamações contra a Blaze, indicando violações aos direitos do consumidor.