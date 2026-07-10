A Copa de 2026 consagrou a CazéTV como protagonista da transmissão esportiva, mas uma questão societária apontada pela FIFA ameaça o modelo que viabilizou esse avanço e coloca em xeque sua participação em 2030.

Toda grande partida tem um momento em que o jogo muda de lado. Às vezes, não é um gol, mas um drible inesperado que altera completamente a dinâmica da disputa. Na Copa do Mundo de 2026, essa virada aconteceu fora das quatro linhas: o campo da transmissão esportiva ganhou novos jogadores, novas regras e um público que já não assiste às partidas de futebol da mesma maneira.

Se antes a televisão aberta concentrava praticamente toda a atenção dos brasileiros nos jogos, hoje o cenário revela uma nova fragmentação do consumo audiovisual. O ambiente digital deixou de ser apenas um complemento da experiência esportiva para assumir papel de protagonista.