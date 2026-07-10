O risco de não fazer nada

Sem essa avaliação judicial, existe um risco humano: a criança crescer sem perceber onde termina a brincadeira e começa o trabalho, com a rotina de gravações consumindo tempo que deveria ser de escola e descanso. Existe também um risco concreto para o que a família construiu: desde meados de 2026, plataformas como o Instagram notificam perfis de influenciadores mirins e exigem comprovação da autorização judicial. Contas sem o documento podem ter a monetização suspensa, e contratos com marcas podem ser cancelados por descumprimento de cláusulas, mesmo com milhares de seguidores. A fiscalização deixou de ser teórica: já afeta contas, contratos e receitas reais.

Prevenção custa muito menos que remediação

Regularizar a situação de uma criança influenciadora não é burocracia: é cuidado com a infância dela e, ao mesmo tempo, proteção direta para o que a família construiu — contratos, público, monetização, patrimônio digital acumulado com o tempo.

Buscar orientação jurídica antes de formalizar contratos, aumentar a frequência de postagens comerciais ou mesmo criar o perfil costuma ser simples: basta reunir informações sobre a rotina da criança, o tipo de conteúdo e as plataformas usadas, e levar isso a um profissional especializado. Resolver o mesmo problema depois que a monetização já foi suspensa, ou que uma marca rompeu um contrato, tende a ser bem mais longo, caro e desgastante. Não é preciso alarde nem pânico — mas ignorar essa realidade jurídica hoje é como dirigir sem seguro: pode dar certo por um tempo, até o dia em que não dá, e o prejuízo supera de longe o custo da prevenção.

O talento continua sendo o motor

Nada disso diminui o valor do que essas crianças e adolescentes constroem todos os dias. O talento continua abrindo portas, e a criatividade continua conquistando seguidores, marcas e oportunidades. Mas a regularização jurídica passou a fazer parte dessa carreira, tanto quanto a câmera e a edição: é ela que garante que a infância seja preservada e que o trabalho construído continue de pé.