A Polícia Federal investiga a suspeita de que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, destinou pagamentos de até R$ 2 milhões a influenciadores digitais para promover ataques ao Banco Central nas redes sociais. As informações constam da 10ª fase da Operação Compliance Zero.

A investigação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, apura indícios de ação coordenada para desacreditar o Banco Central após a liquidação do Banco Master, determinada em novembro do ano passado.

Segundo a decisão judicial, a PF aponta que recursos provenientes das fraudes investigadas no banco financiaram campanha de desinformação identificada como "Projeto DV". Os investigadores também afirmam que influenciadores que recusaram participar da iniciativa sofreram intimidação e coação.