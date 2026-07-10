O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para levantar informações sobre o histórico criminal do missionário norte-americano Dandre Jermaine Grayson, de 33 anos, preso preventivamente por espancar o filho de três anos em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). A criança, identificada como Oliver Golden Grayson, morreu na quarta-feira (8) após ficar internada em estado gravíssimo.
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Segundo o MP, o objetivo é verificar se o investigado possui antecedentes ou era alvo de investigações nos Estados Unidos antes de se mudar para o Brasil. O órgão também solicitou informações às autoridades de São Paulo e Santa Catarina, estados onde a família morou antes de chegar ao Rio Grande do Sul, para apurar se já existiam registros de violência.
Em depoimento à Polícia Civil, o pai confessou ter agredido o menino com socos e batido a cabeça da criança no chão porque ela não lhe deu "bom dia". No entanto, o Ministério Público investiga a possibilidade de um objeto ter sido usado nas agressões, com base na avaliação da equipe médica. Um mandado de busca e apreensão foi solicitado para localizar o possível instrumento.
As investigações também apuram relatos de agressões contra três irmãos mais velhos de Oliver. O MP requisitou prontuários médicos das cidades por onde a família passou para verificar a extensão dos episódios de violência.
Nessa quinta-feira (9), a mãe da criança também foi presa. Os demais filhos do casal permanecem sob proteção das autoridades.
Com informações do g1.