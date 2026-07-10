O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para levantar informações sobre o histórico criminal do missionário norte-americano Dandre Jermaine Grayson, de 33 anos, preso preventivamente por espancar o filho de três anos em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). A criança, identificada como Oliver Golden Grayson, morreu na quarta-feira (8) após ficar internada em estado gravíssimo.

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Segundo o MP, o objetivo é verificar se o investigado possui antecedentes ou era alvo de investigações nos Estados Unidos antes de se mudar para o Brasil. O órgão também solicitou informações às autoridades de São Paulo e Santa Catarina, estados onde a família morou antes de chegar ao Rio Grande do Sul, para apurar se já existiam registros de violência.