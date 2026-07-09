Um pai foi flagrado neste domingo (5) chutando a filha de três anos em uma calçada, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. O nome dele não foi divulgado.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança e o vídeo começou a circular nas redes sociais. A partir daí, a Polícia Civil instaurou um inquérito para confirmar a identidade da vítima e do suspeito.

O homem foi à delegacia na quarta-feira (8) para prestar depoimento. Ele foi ouvido e liberado. Nesta quinta (9), contudo, acabou preso. De acordo com os policiais, a investigação mostrou que há indícios de que a agressão não foi a única cometida por ele.