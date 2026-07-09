Polícia prende pai flagrado chutando filha de três anos no Paraná
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Um pai foi flagrado neste domingo (5) chutando a filha de três anos em uma calçada, na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. O nome dele não foi divulgado.
A agressão foi registrada por câmeras de segurança e o vídeo começou a circular nas redes sociais. A partir daí, a Polícia Civil instaurou um inquérito para confirmar a identidade da vítima e do suspeito.
O homem foi à delegacia na quarta-feira (8) para prestar depoimento. Ele foi ouvido e liberado. Nesta quinta (9), contudo, acabou preso. De acordo com os policiais, a investigação mostrou que há indícios de que a agressão não foi a única cometida por ele.
No vídeo, aparece o pai caminhando na calçada com a filha e um menino de cinco anos, que seria seu enteado. Eles carregam sacolas com compras. É possível ver nas imagens que ele se vira para a filha e dá um chute no rosto dela, que cai no chão.
O vídeo não tem som, mas outro homem que teria visto a agressão imediatamente se aproxima e abre os braços, questionando aparentemente a situação e tentando intervir. O pai faz um gesto repelindo a aproximação do homem e a criança logo se levanta. Os três voltam a andar na calçada.
Segundo a Polícia Civil, o pai confirmou a agressão em depoimento. "Alegou que foi motivado pelo choro da criança, porém disse não se recordar completamente dos fatos", diz nota da corporação.
Segundo o delegado Anderson Andrei, a prisão preventiva foi autorizada pela Justiça Estadual principalmente porque a investigação identificou que há indícios de que o menino de cinco anos, que seria enteado do homem, também já teria sido alvo de uma agressão há algumas semanas.
O delegado afirmou que, em princípio, ele deve ser indiciado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.
A menina foi submetida a exame de lesão corporal e a Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo pericial. Nesta quinta, o delegado antecipou que, apesar da imagem forte do vídeo, "aparentemente não houve repercussão maior na integridade física" da criança.
Quando soube da agressão à menina, a mãe também registrou um boletim de ocorrência e saiu de sua casa para outro local, segundo a polícia.
Familiares e outras testemunhas ainda estão sendo ouvidas. Os investigadores também buscam mais imagens de câmeras de monitoramento do trajeto percorrido pelo homem e as crianças naquele dia.