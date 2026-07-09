A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (9), uma operação para tentar prender Gabriel Oliveira Palmieri, 24. Ele é suspeito de ter participado de um estupro coletivo contra uma adolescente ocorrido em agosto de 2023 em Botafogo, na zona sul da capital fluminense.

Como ele não foi localizado, passou a ser considerado foragido da Justiça, segundo o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), responsável pela investigação.

A reportagem não identificou nenhum advogado constituído para representar Gabriel. Segundo o delegado Ângelo Lages, nenhum defensor procurou a Polícia Civil até esta quinta-feira (9) para tratar do caso.